Аркадий Дворкович: «Надеюсь, Мемориал Таля помог нашим шахматистам подготовиться к турниру претендентов»

Заместитель председателя правительства РФ, член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Аркадий Дворкович считает, что Мемориал Михаила Таля помог нашим шахматистам подготовиться к главному турниру года.

«Оба турнира в рамках мемориала получились очень интересными. Был очень звездный состав, но нам удалось допустить к участию и совсем молодых ребят — Даниила Дубова и Владислава Артемьева. Они здорово выступили, и надеюсь, что совсем скоро будут бороться за победы. В блице, несмотря на досрочную победу Карякина, за бронзу развернулась очень напряженная борьба. Примерно 3–4 участника претендовали на третье место. Было много красивых партий — где-то с ошибками, но и с творческими достижениями. Наши выступили достаточно хорошо — попали в тройку и в блице, и рапиде. У меня есть личные пристрастия, я давно болею за Владимира Крамника, который в этот раз выступил не совсем удачно. Надеюсь, Мемориал Таля помог нашим шахматистам подготовиться к турниру претендентов», — цитируют Дворковича «Известия».