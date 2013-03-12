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    Аркадий Дворкович: «Надеюсь, Мемориал Таля помог нашим шахматистам подготовиться к турниру претендентов»

    Теги турнир претендентов Сергей Карякин Мемориал Таля Аркадий Дворкович Даниил Дубов Владислав Артемьев

    Заместитель председателя правительства РФ, член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Аркадий Дворкович считает, что Мемориал Михаила Таля помог нашим шахматистам подготовиться к главному турниру года.

    «Оба турнира в рамках мемориала получились очень интересными. Был очень звездный состав, но нам удалось допустить к участию и совсем молодых ребят — Даниила Дубова и Владислава Артемьева. Они здорово выступили, и надеюсь, что совсем скоро будут бороться за победы. В блице, несмотря на досрочную победу Карякина, за бронзу развернулась очень напряженная борьба. Примерно 3–4 участника претендовали на третье место. Было много красивых партий — где-то с ошибками, но и с творческими достижениями. Наши выступили достаточно хорошо — попали в тройку и в блице, и рапиде. У меня есть личные пристрастия, я давно болею за Владимира Крамника, который в этот раз выступил не совсем удачно. Надеюсь, Мемориал Таля помог нашим шахматистам подготовиться к турниру претендентов», — цитируют Дворковича «Известия».

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