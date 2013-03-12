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    Вишванатан Ананд: «Я реабилитировался за свои не самые лучшие результаты на турнире в Сент-Луисе»

    Теги Вишванатан Ананд Александр Грищук Мемориал Таля Хикару Накамура

    Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд прокомментировал свою победу на XI Мемориал Михаила Таля по быстрым шахматам.

    «Я доволен своей игрой на Мемориале Таля. Мне удалось избежать ошибок и одержать несколько ярких побед, в том числе — над Хикару Накамурой и Александром Грищуком в заключительный день. Теперь можно сказать, что я реабилитировался за свои не самые лучшие результаты на турнире в Сент-Луисе. Мне всегда приятно возвращаться в Москву, где у меня много друзей. В этом раз Мемориал Таля проходил в музее (русского импрессионизма), и это очень вдохновляет», — цитируют Ананда «Известия».

    В турнире по блицу Ананд занял 9-е место, набрав 6 очков.

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