Вишванатан Ананд: «Я реабилитировался за свои не самые лучшие результаты на турнире в Сент-Луисе»

Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд прокомментировал свою победу на XI Мемориал Михаила Таля по быстрым шахматам.

«Я доволен своей игрой на Мемориале Таля. Мне удалось избежать ошибок и одержать несколько ярких побед, в том числе — над Хикару Накамурой и Александром Грищуком в заключительный день. Теперь можно сказать, что я реабилитировался за свои не самые лучшие результаты на турнире в Сент-Луисе. Мне всегда приятно возвращаться в Москву, где у меня много друзей. В этом раз Мемориал Таля проходил в музее (русского импрессионизма), и это очень вдохновляет», — цитируют Ананда «Известия».

В турнире по блицу Ананд занял 9-е место, набрав 6 очков.