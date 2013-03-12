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    Александр Грищук: «Фавориты турнира претендентов – все его участники»

    Теги турнир претендентов Александр Грищук

    Российский гроссмейстер Александр Грищук поделился ожиданиями от турнира претендентов, который стартует 10 марта в Берлине.

    По мнению россиянина, фаворитами турнира являются все его участники.

    «Фаворитов турнира претендентов назвать можно: это Крамник, Карякин, Дин Лижэнь, Аронян, Мамедьяров, Каруана и Со.

    Вопрос о том, что я ожидаю от турнира претендентов, меня всегда ставит в тупик. Потому что я никогда ничего не ожидаю от любого соревнования. Буду бороться – для меня это самое главное.

    Заранее никогда нельзя сказать, как ты готов. Что касается Берлина, я там играл один раз и стал чемпионом мира по блицу. Можно сказать, что с этим городом у меня связаны приятные воспоминания. Не знаю, любит он меня или нет, но мне он нравится», – сказал Грищик.

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