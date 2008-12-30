Карлсен одержал победу на чемпионате мира по блицу, Карякин – 2-й

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на чемпионате мира по блицу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По итогам 21 тура действующий чемпион мира набрал 16 очков.

На второй строчке расположился россиянин Сергей Карякин, в его активе 14,5 очков. Столько же набрал Вишванатан Ананд из Индии, но уступил россиянину по дополнительным показателям.

Петр Свидлер занял 11-е место (13,5), Александр Грищук – 13-й (13), Борис Савченко – 14-й (13).

Карлсен повторил рекорд Грищука, завоевав третий титул на чемпионатах мира по блицу.