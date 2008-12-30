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    Карлсен одержал победу на чемпионате мира по блицу, Карякин – 2-й

    Теги результаты Вишванатан Ананд Петр Свидлер Магнус Карлсен Александр Грищук Сергей Карякин чемпионат мира по блицу Борис Савченко

    Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен одержал победу на чемпионате мира по блицу в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    По итогам 21 тура действующий чемпион мира набрал 16 очков.

    На второй строчке расположился россиянин Сергей Карякин, в его активе 14,5 очков. Столько же набрал Вишванатан Ананд из Индии, но уступил россиянину по дополнительным показателям.

    Петр Свидлер занял 11-е место (13,5), Александр Грищук – 13-й (13), Борис Савченко – 14-й (13).

    Карлсен повторил рекорд Грищука, завоевав третий титул на чемпионатах мира по блицу.

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