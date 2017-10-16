Кирсан Илюмжинов: «Трампа и Ким Чен Ына нужно усадить за шахматную доску. Это сняло бы напряжение»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов предложил провести партию между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Усадить за шахматную доску, без галстука, президента США и Ким Чен Ына. Это бы сняло напряжение.

А то весь регион в напряжении. Хватит бряцать оружием», – сказал Илюмжинов.

Глава ФИДЕ заявил, что при встрече предложит Трампу посодействовать проведению шахматного турнира между школьниками из Южной Кореи и КНДР в демилитаризованной зоне под эгидой США.

«Сеул согласился. В Северной Корее я встретился с руководством, они заинтересовались. Детский турнир на 38-й параллели показал бы, что мы не хотим войны», – добавил функционер.