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    Кирсан Илюмжинов: «Трампа и Ким Чен Ына нужно усадить за шахматную доску. Это сняло бы напряжение»

    Теги ФИДЕ Кирсан Илюмжинов политика Дональд Трамп Ким Чен Ын

    Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов предложил провести партию между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    «Усадить за шахматную доску, без галстука, президента США и Ким Чен Ына. Это бы сняло напряжение.

    А то весь регион в напряжении. Хватит бряцать оружием», – сказал Илюмжинов.

    Глава ФИДЕ заявил, что при встрече предложит Трампу посодействовать проведению шахматного турнира между школьниками из Южной Кореи и КНДР в демилитаризованной зоне под эгидой США.

    «Сеул согласился. В Северной Корее я встретился с руководством, они заинтересовались. Детский турнир на 38-й параллели показал бы, что мы не хотим войны», – добавил функционер.

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