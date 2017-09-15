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    Кубок мира. Федосеев сыграл вничью с Со, Свидлер разошелся миром с Вашье-Лагравом, другие результаты

    Теги результаты Петр Свидлер Левон Аронян Василий Иванчук Кубок мира Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Дин Лижэнь Владимир Федосеев Рихард Раппорт

    15 сентября прошли первые четвертьфинальные матчи Кубка мира в Тбилиси. Россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, Владимир Федосеев разошелся миром с американцем Уэсли Со. 

    Ответные партии будут сыграны 16 сентября.

    Кубок мира

    Тбилиси, Грузия

    1/4 финала

    Петр Свидлер (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5

    Левон Аронян (Армения) – Василий Иванчук (Украина) – 1:0

    Владимир Федосеев (Россия) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5

    Рихард Раппорт (Венгрия) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5

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