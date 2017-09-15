Кубок мира. Федосеев сыграл вничью с Со, Свидлер разошелся миром с Вашье-Лагравом, другие результаты

15 сентября прошли первые четвертьфинальные матчи Кубка мира в Тбилиси. Россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, Владимир Федосеев разошелся миром с американцем Уэсли Со.

Ответные партии будут сыграны 16 сентября.

Кубок мира

Тбилиси, Грузия

1/4 финала

Петр Свидлер (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5

Левон Аронян (Армения) – Василий Иванчук (Украина) – 1:0

Владимир Федосеев (Россия) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5

Рихард Раппорт (Венгрия) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5