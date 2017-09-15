Кубок мира. Федосеев сыграл вничью с Со, Свидлер разошелся миром с Вашье-Лагравом, другие результаты
15 сентября прошли первые четвертьфинальные матчи Кубка мира в Тбилиси. Россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом, Владимир Федосеев разошелся миром с американцем Уэсли Со.
Ответные партии будут сыграны 16 сентября.
Кубок мира
Тбилиси, Грузия
1/4 финала
Петр Свидлер (Россия) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 0,5:0,5
Левон Аронян (Армения) – Василий Иванчук (Украина) – 1:0
Владимир Федосеев (Россия) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5
Рихард Раппорт (Венгрия) – Дин Лижэнь (Китай) – 0,5:0,5
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