Сергей Карякин: «Каспаров выступил на своем последнем турнире лучше, чем Усэйн Болт на ЧМ-2017»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин пошутил насчет выступления 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова на турнире в Сент-Луисе.

Каспаров, не выступавший последние 12 лет, занял на этапе Grand Chess Tour 8-е место. Ранее он заявил, что этот турнир не означает его возвращения в спорт и станет для него последним.

«По крайней мере, Каспаров выступил на своем последнем турнире лучше, чем Усэйн Болт», – написал Карякин.

Напомним, что восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт завершил карьеру после чемпионата мира в Лондоне. На своем заключительном турнире он стал бронзовым призером на 100-метровке, а в эстафете 4х100 м не смог финишировать из-за травмы.