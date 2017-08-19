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    Сергей Карякин: «Каспаров выступил на своем последнем турнире лучше, чем Усэйн Болт на ЧМ-2017»

    Теги бег Гарри Каспаров Усэйн Болт Сергей Карякин сборная Ямайки Grand Chess Tour

    Российский гроссмейстер Сергей Карякин пошутил насчет выступления 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова на турнире в Сент-Луисе.

    Каспаров, не выступавший последние 12 лет, занял на этапе Grand Chess Tour 8-е место. Ранее он заявил, что этот турнир не означает его возвращения в спорт и станет для него последним.

    «По крайней мере, Каспаров выступил на своем последнем турнире лучше, чем Усэйн Болт», – написал Карякин.

    Напомним, что восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт завершил карьеру после чемпионата мира в Лондоне. На своем заключительном турнире он стал бронзовым призером на 100-метровке, а в эстафете 4х100 м не смог финишировать из-за травмы.

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