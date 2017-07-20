Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о встрече с Владимиром Путиным, возвращении Гарри Каспарова и старте сезона для московского «Спартака».

О встрече с Путиным

«Отношение президента к нашему виду спорта очень радует, да и в личном общении он производит самое лучшее впечатление, потому что мгновенно схватывает, какие проблемы есть у нас, вникает в специфику шахмат.

Если поразмыслить о том, сколько всего он держит в голове и еще при этом разбирается в шахматах, то это вызывает большое уважение».

О возвращении Каспарова

«Очень рад возвращению Каспарова в шахматы, ведь это лучшее, что он умеет, причем с огромным отрывом.

Не считаю его одним из фаворитов совершенно. Было бы слишком наивно думать, что можно в любой момент вернуться и выиграть турнир. Буду очень сильно удивлен, если Каспаров победит».

О старте чемпионата России для «Спартака»

«С «Динамо», конечно, не повезло. Наши были сильнее, но в конце пропустили — очень обидно.

Даже не стал ничего писать в своем твиттере и инстаграме, потому что был очень расстроен. Честно скажу, это плохой звоночек для «Спартака». В прошлом году все получилось шикарно, но уже идет старт нового сезона и нужно снова доказывать, что мы сильнейшие. Надо прибавлять», – сказал Карякин.