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    Сергей Карякин: «Путин – гроссмейстер в политике»

    Теги Владимир Путин Сергей Карякин политика

    Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

    «Разговаривали с Владимиром Путиным только о шахматах. Я даже не спрашивал у него о том, играет ли он в шахматы. Но то, чем он занимается, намного сложнее шахмат. Можно сказать, что он – гроссмейстер в политике.

    В политике и в шахматах очень много общего. И там и там необходимо продумывать на несколько ходов вперед. Поэтому, если Владимир Владимирович захочет заняться шахматами, я готов ему помочь» – сказал Карякин.

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