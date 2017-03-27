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    Илюмжинов опроверг информацию об уходе с поста главы ФИДЕ

    Теги ФИДЕ Кирсан Илюмжинов

    Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал, что он не ушел в отставку.

    Ранее на официальном сайте ФИДЕ появилось сообщение, в котором говорится, что 26 марта на заседании совета ФИДЕ Илюмжинов объявил о своем уходе.

    «Я продолжаю занимать свой пост и не собираюсь его покидать. Это – провокация со стороны ряда членов ФИДЕ», – сказал Илюмжинов «Интерфаксу».

    Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 году. В прошлом году он был включен в санкционный список США по Сирии.

    Кирсан Илюмжинов уходит в отставку с поста президента ФИДЕ

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