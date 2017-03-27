Илюмжинов опроверг информацию об уходе с поста главы ФИДЕ
Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал, что он не ушел в отставку.
Ранее на официальном сайте ФИДЕ появилось сообщение, в котором говорится, что 26 марта на заседании совета ФИДЕ Илюмжинов объявил о своем уходе.
«Я продолжаю занимать свой пост и не собираюсь его покидать. Это – провокация со стороны ряда членов ФИДЕ», – сказал Илюмжинов «Интерфаксу».
Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 году. В прошлом году он был включен в санкционный список США по Сирии.
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