Илюмжинов опроверг информацию об уходе с поста главы ФИДЕ

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал, что он не ушел в отставку.

Ранее на официальном сайте ФИДЕ появилось сообщение, в котором говорится, что 26 марта на заседании совета ФИДЕ Илюмжинов объявил о своем уходе.

«Я продолжаю занимать свой пост и не собираюсь его покидать. Это – провокация со стороны ряда членов ФИДЕ», – сказал Илюмжинов «Интерфаксу».

Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 году. В прошлом году он был включен в санкционный список США по Сирии.

Кирсан Илюмжинов уходит в отставку с поста президента ФИДЕ