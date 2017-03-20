Карякин, Алекно и Винер вошли в состав Общественной палаты России

Гроссмейстер Сергей Карякин, экс-главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер вошли в состав Общественной палаты России.

Президент России Владимир Путин подписал указ «Об утверждении членов Общественной палаты Российской Федерации».

Всего список состоит из 40 фамилий, в него, помимо представителей от спорта, вошли певица Диана Гурцкая, режиссер Владимир Хотиненко, скульптор Андрей Ковальчук и другие общественные деятели.