Карякин принял приглашение Путина войти в Общественную палату

Президент РФ Владимир Путин предложил вице-чемпиону мира по шахматам 2016 года Сергею Карякину войти в новый состав Общественной палаты. Об этом говорится в тексте письма, которое Карякин опубликовал в своем твиттере

«В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №32-Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации» предлагаю Вам войти в новый состав Общественной палаты», — говорится в письме.

Позднее Карякин сообщил, что принял приглашение.

«Я принимаю предложение по нескольким причинам. Во-первых, я очень уважаю Владимира Владимировича Путина и как сильного президента, и как человека, который многое делает для развития шахмат, посещает шахматные турниры, поддерживает шахматистов.

Поэтому, учитывая, что предложение я получил лично от него, отказываться считаю неправильным. Во-вторых, я как шахматист-профессионал считаю необходимым популяризовать шахматы, где бы ни находился», – цитирует шахматиста ТАСС.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года, ее цели — помогать взаимодействию граждан и общественных объединений с органами госвласти и местного самоуправления для отстаивания интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации госполитики, а также обеспечивать общественный контроль за деятельностью органов власти.