Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о восстановлении после матча за шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена.

– Могу сказать, что мое восстановление еще не закончилось — до сих пор чувствую усталость. Все-таки подготовка к матчу в прошлом году была очень тяжелой, и сам матч выдался крайне сложным.

Кроме того, был тяжелый период после возвращения из Нью-Йорка, когда меня приглашали на различные эфиры и мероприятия, интервью за интервью. Только сейчас начинаю потихоньку приходить в себя.



- По вашей встрече в Голландии чувствовалось, что Магнус и сам еще не отошел от матча в Нью-Йорке?

– Думаю, он выхолощен так же, как я. В Нидерландах он играл ниже своих возможностей. Мы знаем, как он выступает в своей оптимальной форме, и можем сравнивать.

Так вот в январе он предстал не в лучшей форме. Это было заметно по нашей личной встрече, где у меня на определенном этапе было больше преимуществ, но, к сожалению, я не дожал Магнуса. Мы оба не до конца восстановились. В общем, будем делать выводы.

– Когда будете готовы к реваншу?

– Морально я уже готов. Была проделана большая работа, по итогам которой я был близок к победе в Нью-Йорке, но чуть-чуть не хватило. Теперь все в моих руках, – сказал Карякин.