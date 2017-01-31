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    Карлсен лидирует в рейтинге ФИДЕ, Крамник – 4-й, Карякин – 9-й

    Теги рейтинги Владимир Крамник Вишванатан Ананд Петр Свидлер ФИДЕ Левон Аронян Магнус Карлсен Александр Грищук Сергей Карякин Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Аниш Гири

    Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала февральский рейтинг гроссмейстеров.

    Норвежский шахматист Магнус Карлсен остается лидером, российский гроссмейстер Владимир Крамник – 4-й, еще один россиянин Сергей Карякин – 9-й.

    Рейтинг ФИДЕ на 1 февраля

    1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2838
    2. Фабиано Каруана (США) – 2827
    3. Уэсли Со (США) – 2822
    4. Владимир Крамник (Россия) – 2811
    5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2796
    6. Вишванатан Ананд (Индия) – 2786
    7. Левон Аронян (Армения) – 2785
    8. Хикару Накамура (США) – 2785
    9. Сергей Карякин (Россия) – 2783
    10. Аниш Гири (Голландия) – 2769
    17. Ян Непомнящий (Россия) – 2749
    18. Петр Свидлер (Россия) – 2748
    20. Александр Грищук (Россия) – 2742

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