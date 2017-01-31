Карлсен лидирует в рейтинге ФИДЕ, Крамник – 4-й, Карякин – 9-й
Международная шахматная федерация (FIDE) опубликовала февральский рейтинг гроссмейстеров.
Норвежский шахматист Магнус Карлсен остается лидером, российский гроссмейстер Владимир Крамник – 4-й, еще один россиянин Сергей Карякин – 9-й.
Рейтинг ФИДЕ на 1 февраля
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2838
2. Фабиано Каруана (США) – 2827
3. Уэсли Со (США) – 2822
4. Владимир Крамник (Россия) – 2811
5. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 2796
6. Вишванатан Ананд (Индия) – 2786
7. Левон Аронян (Армения) – 2785
8. Хикару Накамура (США) – 2785
9. Сергей Карякин (Россия) – 2783
10. Аниш Гири (Голландия) – 2769
17. Ян Непомнящий (Россия) – 2749
18. Петр Свидлер (Россия) – 2748
20. Александр Грищук (Россия) – 2742
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