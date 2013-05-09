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    Отстраненный за допинг Труненков возглавил расчет «Юнармии» на параде Победы в Москве

    Теги допинг сборная России (бобслей) бобслей Дмитрий Труненков Бобслей/сани/скелетон

    Бывший российский бобслеист Дмитрий Труненков принял участие в параде Победы на Красной площади.

    Труненков шел во главе парадного расчета военно-спортивной молодежной организацией «Юнармия». Спортсмен является начальником главного штаба движения и ведет активную работу в ЦСКА.

    Диктор во время парада объявил Труненкова как олимпийского чемпиона Сочи-2014. Однако российская бобслейная четверка, выступавшая на домашних Играх, была лишена золота из-за нарушения антидопинговых правил со стороны пилота команды Александра Зубкова.

    Международный олимпийский комитет (МОК) также обвинял и Труненкова в причастности к допинговой системе в Сочи-2014, позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал россиянина.

    В январе 2017 года Федерация бобслея России на основании решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Труненкова на четыре года с апреля 2016 года. Допинг-проба спортсмена дала положительный на запрещенное вещество станозолол.

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