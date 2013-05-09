Отстраненный за допинг Труненков возглавил расчет «Юнармии» на параде Победы в Москве

Бывший российский бобслеист Дмитрий Труненков принял участие в параде Победы на Красной площади.

Труненков шел во главе парадного расчета военно-спортивной молодежной организацией «Юнармия». Спортсмен является начальником главного штаба движения и ведет активную работу в ЦСКА.

Диктор во время парада объявил Труненкова как олимпийского чемпиона Сочи-2014. Однако российская бобслейная четверка, выступавшая на домашних Играх, была лишена золота из-за нарушения антидопинговых правил со стороны пилота команды Александра Зубкова.

Международный олимпийский комитет (МОК) также обвинял и Труненкова в причастности к допинговой системе в Сочи-2014, позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал россиянина.

В январе 2017 года Федерация бобслея России на основании решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Труненкова на четыре года с апреля 2016 года. Допинг-проба спортсмена дала положительный на запрещенное вещество станозолол.