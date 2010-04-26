Бывший российский бобслеист Печенкин: «Верю в то, что МОК предъявляет Зубкову»

Бывший российский бобслеист Евгений Печенкин сообщил, что верит в то, что Александр Зубков употреблял допинг во время Сочи-2014.

– В обвинения, которые предъявлены Зубкову, – «физиологически невозможный» уровень соли в сочинской пробе, заставивший признать ее подмену, – верите?

– Да. Большой спорт – такая среда, где ради победы, особенно крупной, люди готовы пойти на все. История это подтверждает: кто-то ловится сразу, кто-то при повторных проверках, а кто-то признается сам спустя много-много лет. Поэтому я верю в то, что МОК предъявляет Зубкову.



– Когда вы сами были в сборной России, видели что-то, намекающее на правоту обвинений МОК?

– К 2014 году, о котором идет речь, я уже завершил карьеру. А в период совместных тренировок с Зубковым в сборной мы не были настолько близки, чтобы я мог что-то видеть. Моя вера основана скорее на опыте в спорте, в жизни и мнении о Зубкове.

– В вашей карьере легкоатлета ведь тоже была дисквалификация за допинг. Что тогда произошло и дает ли это вам моральное право критиковать Зубкова?

– В 2002 году я совершил ошибку. Купил спортивное питание, в состав которого входили прогормоны. Они были указаны на этикетке, но я недостаточно внимательно ее изучил. В результате – два года дисквалификации.

Но потом я, во-первых, вернулся и проходил допинг-контроль и будучи легкоатлетом, и перейдя в бобслей. А во-вторых, я всегда честно отвечал на эти вопросы, не юлил, не скрывал ничего. В этом, думаю, мы с Зубковым различаемся.

Была ошибка, неосторожность, я за нее ответил и, вернувшись в сборную, отобравшись на Олимпиаду, доказал всем, что могу бежать так же быстро и под самым пристальным допинг-контролем. Кстати, уверен, что мои пробы перепроверили спустя много лет на современном оборудовании. Никаких претензий не возникло, – рассказал Печенкин.