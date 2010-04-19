Дайнис Дукурс: «Зубков во главе федерации – это как педофил в роли директора детского дома»

Дайнис Дукурс, отец и тренер латвийских скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов, заявил, что должен покинуть пост главы Федерации бобслея России.

Ранее Зубков был лишен двух золотых наград из-за допинговых нарушений, которые были описаны в докладе .

«Я и многие другие считают, что будет неправильно, если в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона ( ) с правом голоса будет участвовать Зубков, который дисквалифицирован за нарушение допинговых правил. При этом он продолжает руководить федерацией. Это то же самое, что назначить педофила директором детского дома.

Мы заранее подготовим документ и направим его руководству IBSF. В нем будет сказано, что мы против участия Зубкова в конгрессе.

– Кто это «мы»?

– Представители ведущих федераций – канадцы, американцы, немцы, англичане. Уверен, нас многие поддержат.

Употребление допинга – очень серьезное прегрешение. В Латвии непримиримое отношение к допингу. Мы ничего не имеем против ваших спортсменов, но это ненормально, когда федерацию возглавляет такой человек.

Я внимательно прочитал доклад Макларена. Если человек не признает свои нарушения, это его проблемы.

Думаю, такое положение может негативно сказаться на международной федерации. Ее руководители все тянут, никак не решаются твердо обозначить свою позицию, заявить, что они за чистый спорт.

Посмотрите, что происходит в биатлоне. Андрес Бессеберг тоже все тянул с решительными мерами, и дождался, что полиция пришла в его офис. Велика вероятность, что IBSF после конгресса в Риме возглавит другой человек. Тогда в федерации пройдут серьезные чистки и могут всплыть различные документы», – сказал Дукурс-старший.