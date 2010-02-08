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    Кэти Юлендер: «Когда МОК дисквалифицировал русских и отнял у них медали – это укрепило олимпийский дух»

    Теги скелетон МОК CAS Зимние Олимпийские игры сборная Великобритании жен сборная России жен (скелетон) сборная США жен Мария Орлова Елена Никитина Элизабет Ярнольд Кэти Юлендер

    Американская скелетонистка Кэти Юлендер считает, что МОК нужны реформы после оправдания 28 россиян.

    Юлендер могла получить бронзу Сочи-2014 в случае дисквалификации Елены Никитиной, однако CAS оправдал россиянку.

    «Когда МОК дисквалифицировал русских и отнял у них медали – это дало спортсменам надежду и укрепило олимпийский дух. Но решение CAS вернуло все назад. Так что мы хотим реформ в МОК, чтобы вернуть олимпийский дух. Сейчас он просто умирает», – сказала Юлендер.

    Британская скелетонистка Лиззи Ярнольд рассказала о том, как будет относиться к российским спортсменам в Пхенчхане-2018.

    «Я не буду проявлять никаких эмоций при встрече с россиянками. Раньше я любила разговаривать с Еленой Никитиной и Марией Орловой, но теперь буду просто проходить мимо них и смотреть в пол.

    Очень тяжело было выступать в последние годы, зная, что в нашем спорте есть допинг. Я верю в чистые и честные соревнования, так что ситуация будет непростой, если россиянкам разрешат выступать на Олимпиаде. Я уверена, что МОК был прав, когда не пригласил их сюда», – рассказала Ярнольд.

     

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