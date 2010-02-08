Кэти Юлендер: «Когда МОК дисквалифицировал русских и отнял у них медали – это укрепило олимпийский дух»

Американская скелетонистка Кэти Юлендер считает, что МОК нужны реформы после оправдания 28 россиян.

Юлендер могла получить бронзу Сочи-2014 в случае дисквалификации Елены Никитиной, однако оправдал россиянку.

«Когда МОК дисквалифицировал русских и отнял у них медали – это дало спортсменам надежду и укрепило олимпийский дух. Но решение CAS вернуло все назад. Так что мы хотим реформ в МОК, чтобы вернуть олимпийский дух. Сейчас он просто умирает», – сказала Юлендер.

Британская скелетонистка Лиззи Ярнольд рассказала о том, как будет относиться к российским спортсменам в Пхенчхане-2018.

«Я не буду проявлять никаких эмоций при встрече с россиянками. Раньше я любила разговаривать с и Марией Орловой, но теперь буду просто проходить мимо них и смотреть в пол.

Очень тяжело было выступать в последние годы, зная, что в нашем спорте есть допинг. Я верю в чистые и честные соревнования, так что ситуация будет непростой, если россиянкам разрешат выступать на Олимпиаде. Я уверена, что МОК был прав, когда не пригласил их сюда», – рассказала Ярнольд.