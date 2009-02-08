Олимпиада-2018. Сани. Репилов показал абсолютно лучшее время в тренировочных заездах

В среду на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане прошли официальные тренировки в мужских санях. Абсолютно лучшее время дня в первой попытке установил россиянин Роман Репилов. Заезды проходили в двух группах, у каждого саночника было по 2 попытки.

Олимпиада-2018

Пхенчхан, Республика Корея

Сани

Мужчины

Официальная тренировка

Группа B

1 попытка

1. Роман Репилов (Россия) – 47.768

2. Крис Маздзер (США) – 47.886

3. Эмануэль Ридер (Италия) – 47.999...

6. Семен Павличенко (Россия) – 48.108

7. Степан Федоров (Россия) – 48.164

2 попытка

1. Кевин Фишналлер (Италия) – 47.904

2. Эмануэль Ридер (Италия) – 47.946

3. Доминик Фишналлер (Италия) – 47.955...

8. Роман Репилов (Россия) – 48.301

9. Семен Павличенко (Россия) – 48.404

10. Степан Федоров (Россия) – 48.435

Группа А

1 попытка

1. Вольфганг Киндл (Австрия) – 47.795...

4. Йоханнес Людвиг (Германия) – 48.316...

7. Феликс Лох (Германия) – 48.410

8. Анди Лангенхан (Германия) – 48.413

2 попытка

1. Давид Гляйршер (Австрия) – 47.948

2. Вольфганг Киндл (Австрия) – 48.051

3. Райнхард Эггер (Австрия) – 48.087...

6. Анди Лангенхан (Германия) – 48.409

7. Феликс Лох (Германия) – 48.448

8. Йоханнес Людвиг (Германия) – 48.592

В четверг и пятницу спортсмены проведут еще по два официальных тренировочных заезда.

Соревнования у саночников пройдут 10 и11 февраля.