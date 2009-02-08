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    Олимпиада-2018. Сани. Репилов показал абсолютно лучшее время в тренировочных заездах

    Теги Пхенчхан-2018 Степан Федоров санный спорт Феликс Лох Семен Павличенко Вольфганг Киндл сборная России (сани) Анди Лангенхан Йоханнес Людвиг Роман Репилов Доминик Фишналлер

    В среду на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане прошли официальные тренировки в мужских санях. Абсолютно лучшее время дня в первой попытке установил россиянин Роман Репилов. Заезды проходили в двух группах, у каждого саночника было по 2 попытки.

    Олимпиада-2018

    Пхенчхан, Республика Корея

    Сани

    Мужчины

    Официальная тренировка

    Группа B

    1 попытка

    1. Роман Репилов (Россия) – 47.768
    2. Крис Маздзер (США) – 47.886
    3. Эмануэль Ридер (Италия) – 47.999...
    6. Семен Павличенко (Россия) – 48.108
    7. Степан Федоров (Россия) – 48.164

    2 попытка

    1. Кевин Фишналлер (Италия) – 47.904
    2. Эмануэль Ридер (Италия) – 47.946
    3. Доминик Фишналлер (Италия) – 47.955...
    8. Роман Репилов (Россия) – 48.301
    9. Семен Павличенко (Россия) – 48.404
    10. Степан Федоров (Россия) – 48.435

    Группа А

    1 попытка

    1. Вольфганг Киндл (Австрия) – 47.795...
    4. Йоханнес Людвиг (Германия) – 48.316...
    7. Феликс Лох (Германия) – 48.410
    8. Анди Лангенхан (Германия) – 48.413

    2 попытка

    1. Давид Гляйршер (Австрия) – 47.948
    2. Вольфганг Киндл (Австрия) – 48.051
    3. Райнхард Эггер (Австрия) – 48.087...
    6. Анди Лангенхан (Германия) – 48.409
    7. Феликс Лох (Германия) – 48.448
    8. Йоханнес Людвиг (Германия) – 48.592

    В четверг и пятницу спортсмены проведут еще по два официальных тренировочных заезда.

    Соревнования у саночников пройдут 10 и11 февраля.

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