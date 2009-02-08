Олимпиада-2018. Сани. Репилов показал абсолютно лучшее время в тренировочных заездах

В среду на зимних Олимпийских играх в корейском Пхенчхане прошли официальные тренировки в мужских санях. Абсолютно лучшее время дня в первой попытке установил россиянин Роман Репилов. Заезды проходили в двух группах, у каждого саночника было по 2 попытки.
Олимпиада-2018
Пхенчхан, Республика Корея
Сани
Мужчины
Официальная тренировка
Группа B
1 попытка
1. Роман Репилов (Россия) – 47.768
2. Крис Маздзер (США) – 47.886
3. Эмануэль Ридер (Италия) – 47.999...
6. Семен Павличенко (Россия) – 48.108
7. Степан Федоров (Россия) – 48.164
2 попытка
1. Кевин Фишналлер (Италия) – 47.904
2. Эмануэль Ридер (Италия) – 47.946
3. Доминик Фишналлер (Италия) – 47.955...
8. Роман Репилов (Россия) – 48.301
9. Семен Павличенко (Россия) – 48.404
10. Степан Федоров (Россия) – 48.435
Группа А
1 попытка
1. Вольфганг Киндл (Австрия) – 47.795...
4. Йоханнес Людвиг (Германия) – 48.316...
7. Феликс Лох (Германия) – 48.410
8. Анди Лангенхан (Германия) – 48.413
2 попытка
1. Давид Гляйршер (Австрия) – 47.948
2. Вольфганг Киндл (Австрия) – 48.051
3. Райнхард Эггер (Австрия) – 48.087...
6. Анди Лангенхан (Германия) – 48.409
7. Феликс Лох (Германия) – 48.448
8. Йоханнес Людвиг (Германия) – 48.592
В четверг и пятницу спортсмены проведут еще по два официальных тренировочных заезда.
Соревнования у саночников пройдут 10 и11 февраля.
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