Американская скелетонистка Юлендер: «Из-за решения CAS по русским под вопросом целостность всего спорта»

Американская скелетонистка Кэти Юлендер прокомментировала решение CAS оправдать 28 российских спортсменов.

Юлендер могла получить бронзу в случае дисквалификации россиянки Елены Никитиной.

«Мое сердце разбито, но я испытываю такие чувства, знаете, – иногда хорошие ребята побеждают. Мне очень сложно сейчас видеть Никитину на соревнованиях», – сказала Юлендер в ноябре 2017 года, когда МОК пожизненно отстранил Никитину.

Теперь Юлендер считает, что решение CAS об оправдании Никитиной и других россиян ставит под вопрос целостность спорта.

«Я верила и много работала для того, чтобы служить примером целостности олимпийского движения, чести и уважения к своим соперникам. Я верю, что спорт делает мир лучше. Но возвращать медали людям, которые уничтожали допинг-пробы ради достижения своих целей... Получается, что им просто все сошло с рук.

Это уже куда больше, чем медали. Под вопросом целостность всего спорта. Надеюсь, что лидеры олимпийского движения сделают что-то с этим», – рассказала Юлендер.