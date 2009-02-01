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    Американская скелетонистка Юлендер: «Из-за решения CAS по русским под вопросом целостность всего спорта»

    Теги Сочи-2014 скелетон сборная России жен (скелетон) сборная США жен Елена Никитина Кэти Юлендер

    Американская скелетонистка Кэти Юлендер прокомментировала решение CAS оправдать 28 российских спортсменов.

    Юлендер могла получить бронзу Сочи-2014 в случае дисквалификации россиянки Елены Никитиной.

    «Мое сердце разбито, но я испытываю такие чувства, знаете, – иногда хорошие ребята побеждают. Мне очень сложно сейчас видеть Никитину на соревнованиях», – сказала Юлендер в ноябре 2017 года, когда МОК пожизненно отстранил Никитину.

    Теперь Юлендер считает, что решение CAS об оправдании Никитиной и других россиян ставит под вопрос целостность спорта.

    «Я верила и много работала для того, чтобы служить примером целостности олимпийского движения, чести и уважения к своим соперникам. Я верю, что спорт делает мир лучше. Но возвращать медали людям, которые уничтожали допинг-пробы ради достижения своих целей... Получается, что им просто все сошло с рук.

    Это уже куда больше, чем медали. Под вопросом целостность всего спорта. Надеюсь, что лидеры олимпийского движения сделают что-то с этим», – рассказала Юлендер.

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