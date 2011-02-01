Канадский саночник, который мог получить бронзу Сочи-2014: «Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и чистого спорта»

Канадский саночник Сэм Эдни прокомментировал решение CAS оправдать 28 российских спортсменов, ранее лишенных результатов в .

Эдни вместе со своей командой стал четвертым в эстафете в Сочи-2014, и в случае дисквалификации и Татьяны Ивановой мог получить бронзу.

Эта медаль могла стать первой в истории канадского санного спорта.

«Пишу один твит, который все должны увидеть. Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и очень-очень-очень темный день для всего чистого спорта. Если такой еще существует», – написал Эдни.

«Это как второй день рождения!». Героям Сочи возвращают медали

Русские олимпийцы оправданы. Мы снова выиграли Сочи-2014!