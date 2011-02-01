Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Канадский саночник, который мог получить бронзу Сочи-2014: «Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и чистого спорта»

    Теги Сочи-2014 Альберт Демченко CAS санный спорт сборная Канады сборная Канады жен Татьяна Иванова сборная России (сани) сборная России жен (сани) Сэм Эдни

    Канадский саночник Сэм Эдни прокомментировал решение CAS оправдать 28 российских спортсменов, ранее лишенных результатов в Сочи-2014.

    Эдни вместе со своей командой стал четвертым в эстафете в Сочи-2014, и в случае дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой мог получить бронзу. 

    Эта медаль могла стать первой в истории канадского санного спорта.

    «Пишу один твит, который все должны увидеть. Сегодня очень-очень-очень темный день для Олимпиад и очень-очень-очень темный день для всего чистого спорта. Если такой еще существует», – написал Эдни.

    «Это как второй день рождения!». Героям Сочи возвращают медали

    Русские олимпийцы оправданы. Мы снова выиграли Сочи-2014!

    Опрос

    Почти всех русских олимпийцев оправдали. Что вы чувствуете?

    28604 голосa 64
    • Счастье
      31%
    • Все достало
      37%
    • Мир сошел с ума
      32%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться