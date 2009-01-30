МОК аккредитовал на Игры-2018 в качестве тренера пожизненно отстраненного скелетониста Чудинова

Международный олимпийский комитет ( ) допустил к Играм-2018 в Пхенчхане тренера российских скелетонистов .

Как спортсмен Чудинов был пожизненно отстранен от Олимпиад за то, что его имя упоминалось в «Дюшес-листе» – списке, фигурировавшем в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

На сосудах с допинг-пробами атлета из Сочи-2014 не были найдены царапины, повышенного содержания соли в его пробах также не обнаружено. Однако результат Чудинова в Сочи (5-е место) был аннулирован.

Чудинов, как и ряд других российских спортсменов, отстраненных , подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о пожизненной дисквалификации. Суд начнет озвучивать решения по отстраненным атлетам из России 30 января.

По информации Олимпийского комитета России (ОКР), Чудинов в Пхенчхане будет единственным тренером российских скелетонистов.

МОК пожизненно отстранил его от Игр, но теперь допустил тренером. У них там реально хаос