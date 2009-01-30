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    МОК аккредитовал на Игры-2018 в качестве тренера пожизненно отстраненного скелетониста Чудинова

    Теги скелетон МОК Пхенчхан-2018 Сергей Чудинов

    Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к Играм-2018 в Пхенчхане тренера российских скелетонистов Сергея Чудинова.

    Как спортсмен Чудинов был пожизненно отстранен от Олимпиад за то, что его имя упоминалось в «Дюшес-листе» – списке, фигурировавшем в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

    На сосудах с допинг-пробами атлета из Сочи-2014 не были найдены царапины, повышенного содержания соли в его пробах также не обнаружено. Однако результат Чудинова в Сочи (5-е место) был аннулирован.

    Чудинов, как и ряд других российских спортсменов, отстраненных МОК, подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение МОК о пожизненной дисквалификации. Суд начнет озвучивать решения по отстраненным атлетам из России 30 января.

    По информации Олимпийского комитета России (ОКР), Чудинов в Пхенчхане будет единственным тренером российских скелетонистов. 

    МОК пожизненно отстранил его от Игр, но теперь допустил тренером. У них там реально хаос

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