Fancy Bears: саночники из Италии и Австрии уклонялись от сдачи допинг-проб, но едут в Пхенчхан-2018

Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали новые данные о допинговых нарушениях в мировом спорте.

Сообщается, что 70 процентов норвежских лыжников пользуются терапевтическими исключениями на употребление препарата от астмы – сальбутамола. Их примеру последовала и сборная Швеции.

Менеджер сборной Швеции по санному спорту Анн Кохала отправила в Международную федерацию санного спорта (FIL) запрос на терапевтическое использование средств от астмы для юниора Расмуса Моберга.

«Наш новый спортсмен Расмус Моберг начнет соревноваться в этом году. Он пользуется средствами от астмы. Это вам мы должны написать, когда доктор оформит все документы?» — написала Кохала.

Хакеры рассказали и о других нарушениях в санном спорте. Итальянец Людвиг Растнер 3 ноября 2016 года уклонился от сдачи допинг-теста, так же 26 мая 2017 года поступила и австрийская саночница Бригит Платцер. Оба спортсмена поедут в Пхенчхан-2018.

Как следует из обнаруженной хакерами переписки, некий латвийский саночник сдавал допинг-пробу и повредил водонепроницаемую пластиковую оболочку. Сотрудники Антидопингового агентства Латвии связались с антидопинговой лабораторией в Дрездене, которая должна была осуществить проверку. Там спросили, была ли оболочка повреждена до запечатывания бутылочки или после.

Сотрудница лаборатории София Май тут же сама добавила, что если после, то беспокоиться не о чем и вторую пробу сдавать было не обязательно. В Латвии тут же заявили, что все было именно так, и им спокойно поверили на слово. Обо всем этом было сообщено в FIL, но и тут обошлось без громких скандалов и разбирательств.