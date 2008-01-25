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    Fancy Bears: саночники из Италии и Австрии уклонялись от сдачи допинг-проб, но едут в Пхенчхан-2018

    Теги допинг лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Швеции Пхенчхан-2018 санный спорт сборная Латвии сборная Италии FIL сборная Австрии жен Fancy Bears

    Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали новые данные о допинговых нарушениях в мировом спорте.

    Сообщается, что 70 процентов норвежских лыжников пользуются терапевтическими исключениями на употребление препарата от астмы – сальбутамола. Их примеру последовала и сборная Швеции.

    Менеджер сборной Швеции по санному спорту Анн Кохала отправила в Международную федерацию санного спорта (FIL) запрос на терапевтическое использование средств от астмы для юниора Расмуса Моберга.  

    «Наш новый спортсмен Расмус Моберг начнет соревноваться в этом году. Он пользуется средствами от астмы. Это вам мы должны написать, когда доктор оформит все документы?» — написала Кохала.

    Хакеры рассказали и о других нарушениях в санном спорте. Итальянец Людвиг Растнер 3 ноября 2016 года уклонился от сдачи допинг-теста, так же 26 мая 2017 года поступила и австрийская саночница Бригит Платцер. Оба спортсмена поедут в Пхенчхан-2018.

    Как следует из обнаруженной хакерами переписки, некий латвийский саночник сдавал допинг-пробу и повредил водонепроницаемую пластиковую оболочку. Сотрудники Антидопингового агентства Латвии связались с антидопинговой лабораторией в Дрездене, которая должна была осуществить проверку. Там спросили, была ли оболочка повреждена до запечатывания бутылочки или после.

    Сотрудница лаборатории София Май тут же сама добавила, что если после, то беспокоиться не о чем и вторую пробу сдавать было не обязательно. В Латвии тут же заявили, что все было именно так, и им спокойно поверили на слово. Обо всем этом было сообщено в FIL, но и тут обошлось без громких скандалов и разбирательств.

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