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    Сани. Кубок мира. Репилов одержал победу, Павличенко – 2-й

    Теги Кубок мира Степан Федоров результаты сборная Германии санный спорт Феликс Лох сборная США Семен Павличенко сборная России (сани) Роман Репилов Такер Уэст

    Российский саночник Роман Репилов одержал победу на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, Семен Павличенко стал вторым.

    Павличенко установил рекорд разгона, Репилов – рекорд трека.

    Санный спорт

    Кубок мира

    Лейк-Плэсид, США

    Мужчины

    1. Роман Репилов (Россия) – 1.41,874
    2. Семен Павличенко (Россия) – 0,064
    3. Такер Уэст (США) – 0,258...
    7. Феликс Лох (Германия) – 0,508...
    12. Степан Федоров (Россия) – 0,793

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