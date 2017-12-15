Сани. Кубок мира. Репилов одержал победу, Павличенко – 2-й

Российский саночник Роман Репилов одержал победу на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, Семен Павличенко стал вторым.

Павличенко установил рекорд разгона, Репилов – рекорд трека.

Санный спорт

Кубок мира

Лейк-Плэсид, США

Мужчины

1. Роман Репилов (Россия) – 1.41,874

2. Семен Павличенко (Россия) – 0,064

3. Такер Уэст (США) – 0,258...

7. Феликс Лох (Германия) – 0,508...

12. Степан Федоров (Россия) – 0,793