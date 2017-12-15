Сани. Кубок мира. Репилов одержал победу, Павличенко – 2-й
Российский саночник Роман Репилов одержал победу на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде, Семен Павличенко стал вторым.
Павличенко установил рекорд разгона, Репилов – рекорд трека.
Санный спорт
Кубок мира
Лейк-Плэсид, США
Мужчины
1. Роман Репилов (Россия) – 1.41,874
2. Семен Павличенко (Россия) – 0,064
3. Такер Уэст (США) – 0,258...
7. Феликс Лох (Германия) – 0,508...
12. Степан Федоров (Россия) – 0,793
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