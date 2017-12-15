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    Александр Третьяков: «Возможно, сегодня был мой последний старт в карьере»

    Теги допинг скелетон МОК Кубок мира Александр Третьяков CAS Пхенчхан-2018 сборная России (скелетон)

    Российский скелетонист Александр Третьяков сообщил, что может завершить карьеру.

    На пятом этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке, совмещенным с чемпионатом Европы, россиянин занял последнее место после падения на старте в первом заезде.

    – Я каждый год готов выступать. Давали бы возможность – ехал бы и ехал. А сейчас есть разные факторы. Возможно, это был мой последний старт в карьере. Так вот его закончил.

    Громкое заявление…

    – Нет, почему? Я же сказал – возможно. Не от меня все зависит. Я готов хоть до Олимпиады в Пекине ездить и дальше, но сейчас это не от меня зависит.

    Перед каждым этапом есть ожидание нового отстранения?

    – Это ожидание есть. Оно висит надо мной. Но плевать на него. Оно на меня не влияет. Сибирский характер помогает? Вот я показал сейчас свой характер.

    Вы не расстались с надеждой выступить на Олимпиаде в Пхенчхане?

    – Я решаю проблемы и вопросы по мере их поступления. Пока вопрос об участии в Олимпиаде передо мной не стоит. Это для меня не актуально, у меня пока другие дела. Встанет вопрос – буду думать об этом, а пока не думаю.

    Верите, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворит вашу апелляцию на решение МОК?

    – Конечно. Остается только верить и надеяться. Если бы я сдался, то не был бы тут, – сказал Третьяков.

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