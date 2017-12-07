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    МОК опубликовал мотивировочную часть решения по делу Зубкова

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Александр Зубков Ричард Макларен Денис Освальд Григорий Родченков

    Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал мотивировочную часть решения по делу российского бобслеиста Александра Зубкова.

    Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, его результаты Сочи-2014 (золото в двойках и четверках) аннулированы. Атлет пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

    Документ состоит из 50 страниц и по своей структуре повторяет аналогичное решение МОК, вынесенное по делу российского лыжника Александра Легкова.

    Документ свидетельствует о том, что комиссия Дениса Освальда приняла решение о дисквалификации на основании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, а также отчетов экспертов, обнаруживших царапины на контейнерах с пробой B спортсмена. Также сообщается, что уровень соли в одной из допинг-проб Зубкова был аномально высокий.

    В мотивировочную часть также включены показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который, по мнению комиссии Шмида, является надежным свидетелем. 

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