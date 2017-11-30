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    Александр Зубков — о письме бобслеистов и скелетонистов Путину: «Я считаю, это неправильно»

    Теги Владимир Путин ФБР Александр Зубков Александр Третьяков сборная России (бобслей) сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) Александр Касьянов Ильвир Хузин Алексей Пушкарев Елена Никитина

    Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков прокомментировал обращение российских бобслеистов к Владимиру Путину.

    Бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина написали президенту России открытое письмо, в котором попросили разобраться с ситуацией с их отстранением от международных стартов.

    «Я считаю, это неправильно. На сегодняшний день надо обсуждать другие вопросы, почему их отстранили пожизненно от Олимпийских игр. Вот это вопрос, который можно и нужно обязательно обсуждать на сегодняшний момент.

    Что касается отстранения от этапов Кубка мира, то Федерация бобслея России делает все возможное, чтобы в кратчайший срок их восстановить. Мы понимаем, какие позиции занимают наши спортсмены в мировом рейтинге Кубков мира», — сказал Зубков.

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