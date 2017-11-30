Александр Зубков — о письме бобслеистов и скелетонистов Путину: «Я считаю, это неправильно»

Президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков прокомментировал обращение российских бобслеистов к Владимиру Путину.

Бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин и скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина написали президенту России открытое письмо, в котором попросили разобраться с ситуацией с их отстранением от международных стартов.

«Я считаю, это неправильно. На сегодняшний день надо обсуждать другие вопросы, почему их отстранили пожизненно от Олимпийских игр. Вот это вопрос, который можно и нужно обязательно обсуждать на сегодняшний момент.

Что касается отстранения от этапов Кубка мира, то Федерация бобслея России делает все возможное, чтобы в кратчайший срок их восстановить. Мы понимаем, какие позиции занимают наши спортсмены в мировом рейтинге Кубков мира», — сказал Зубков.