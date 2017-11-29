Александр Зубков: «Думаю, МОК не допустит Россию до Олимпиады. Это будет удар для всего спорта»

Глава Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Александр Зубков опасается, что сборная России будет отстранена от Пхенчхана-2018 в полном составе.

«Политика глубоко вошла в спорт. Мое личное мнение, что МОК примет решение, что наша страна не поедет на Олимпиаду, и это будет удар для всего спорта, и не только российского.

Если нас не пустят, как мы можем что-то бойкотировать? Это будет ударом по нашим спортсменам, и я не знаю, как это вообще будет дальше», – сказал Зубков.

Также бобслеист заявил, что не собирается возвращать в Международный олимпийский комитет две золотые награды Сочи-2014, которых был лишен из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил.

«Юридически ничего не представлено – только слова и вода. Пока не будет доказательной базы, никто, в том числе и я, медали не отдаст.

Медали заработаны потом и кровью и в чистой борьбе», – отметил президент ФБСР.

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