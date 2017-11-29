IBSF временно отстранила президента Федерации бобслея России Зубкова от участия в соревнованиях в любом качестве

Международная федерация бобслея и скелетона объявила о временном отстранении российских бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова, Ольги Стульневой и скелетониста Сергея Чудинова.

Все спортсмены уже завершили карьеры, однако временное отстранение не позволяет им посещать соревнования IBSF в любом качестве.

Ранее атлеты за нарушение антидопинговых правил были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпийских играх, а их результаты Сочи-2014 аннулированы.