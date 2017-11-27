Дмитрий Труненков: «Мы наблюдаем развал олимпийского движения. Россию хотят отстранить от Пхенчхана-2018»

Российский бобслеист Дмитрий Труненков прокомментировал решение МОК о своей дисквалификации.

«Это было абсолютно ожидаемое решение, психологически и морально я был к нему готов, за ним кроется полностью политическая подоплека, работа идет в понятном нам направлении. Россию хотят лишить той великой победы, которую она одержала на Играх в Сочи.

Этот успех нашим недоброжелателям до сих пор не дает покоя. К сожалению, мы наблюдаем сейчас развал олимпийского движения, всем очевидно, что нашу сборную хотят отстранить от Олимпийских игр в Южной Корее.

Все российские бобслеисты, которые выступали тогда в Сочи, продолжают оставаться крепкой дружной командой, мы считаем, что правда будет на нашей стороне. Что касается меня, то я обязательно обжалую это решение МОК в Спортивном арбитражном суде»,- рассказал Труненков.