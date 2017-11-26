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    Федерация бобслея России назвала Дукурса «фальшивым олимпийским чемпионом»

    Теги Сочи-2014 скелетон Кубок мира Александр Третьяков ФБСР сборная Латвии Мартинс Дукурс сборная России (скелетон) Никита Трегубов

    Пресс-служба Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) прокомментировала результаты третьего этапа Кубка мира по скелетону, который завершился сегодня в канадском Уистлере.

    «Так и должно быть! Никита Трегубов, как в знаменитой песне, прожил за себя и за того парня – Александра Третьякова, который не смог выйти на дистанцию третьего этапа Кубка Мира в канадском Уистлере не по своей воле.

    Трегубов занял второе место! Это первый для него подиум сезона. Ответа красноречивее невозможно и придумать.

    Новоиспеченный фальшивый олимпийский чемпион из Латвии так бурно отмечал свою искусственную победу, что проворонил все на свете.

    Он остался только шестым, провалив напрочь первую попытку. Во второй, правда, он несколько поправил дело. Из оглушительного, провал превратился в «просто провал», – говорится в сообщении федерации.

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