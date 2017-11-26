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    Никита Трегубов занял второе место на Кубке мира по скелетону

    Теги скелетон Кубок мира результаты сборная Латвии Мартинс Дукурс Томасс Дукурс сборная России (скелетон) Никита Трегубов Юн Сунбин сборная Южной Кореи Владислав Марченков

    Российский скелетонист Никита Трегубов занял второе место на этапе Кубка мира в канадском Уистлере. Победу одержал представитель Южной Кореи Юн Сунбин.

    Скелетон

    Кубок мира

    3-й этап

    Уистлер, Канада

    Мужчины

    1. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1.44,34
    2. Никита Трегубов (Россия) – 0,75
    3. Томасс Дукурс (Латвия) – 0,99...
    6. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1,17...
    24. Владислав Марченков (Россия)

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