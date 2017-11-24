Латвийский бобслеист Мелбардис о дисквалификации Зубкова: «Если русские не хотят возвращать медали, пусть делают с ними, что хотят»

Латвийский бобслеист Оскарс Мелбардис заявил, что ожидал решения комиссии МОК об аннулировании результатов россиянина Александра Зубкова.

Команда Латвии в составе Мелбардиса, Дауманта Дрейшкенса, Арвиса Вилкасте и Яниса Стренги теперь должна получить золотую награду Сочи-2014.

«Ясно, что такое решение назревало, но стопроцентной уверенности у меня не было. Сейчас все происходит так быстро, что сложно вникнуть.

Конечно, вручение золотой медали на пьедестале вызвало бы больше эмоций, но, с другой стороны, мы ехали в Сочи без уверенности, что выиграем медали. Поэтому и серебро было достижением. Думаю, что огромного различия в эмоциях от серебра и от золота у нас не было бы. Каково стать олимпийским чемпионом таким способом? Даже не знаю, что ответить…» – сказал Мелбардис.

Также спортсмен прокомментировал слова россиянина Алексея Воеводы о том, что он не собирается отдавать олимпийские награды Сочи-2014.

«Пусть оставляют себе медали и делают с ними, что хотят. Меня не особо расстроит, если они не вернут их. Через три месяца уже новые Олимпийские игры. Не время думать о Сочи, это уже история», – добавил латвиец.

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