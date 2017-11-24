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    Латвийский бобслеист Мелбардис о дисквалификации Зубкова: «Если русские не хотят возвращать медали, пусть делают с ними, что хотят»

    Теги Сочи-2014 допинг Александр Зубков Алексей Воевода сборная России (бобслей) бобслей сборная Латвии Оскарс Мелбардис

    Латвийский бобслеист Оскарс Мелбардис заявил, что ожидал решения комиссии МОК об аннулировании результатов россиянина Александра Зубкова.

    Команда Латвии в составе Мелбардиса, Дауманта Дрейшкенса, Арвиса Вилкасте и Яниса Стренги теперь должна получить золотую награду Сочи-2014.

    «Ясно, что такое решение назревало, но стопроцентной уверенности у меня не было. Сейчас все происходит так быстро, что сложно вникнуть.

    Конечно, вручение золотой медали на пьедестале вызвало бы больше эмоций, но, с другой стороны, мы ехали в Сочи без уверенности, что выиграем медали. Поэтому и серебро было достижением. Думаю, что огромного различия в эмоциях от серебра и от золота у нас не было бы. Каково стать олимпийским чемпионом таким способом? Даже не знаю, что ответить…» – сказал Мелбардис.

    Также спортсмен прокомментировал слова россиянина Алексея Воеводы о том, что он не собирается отдавать олимпийские награды Сочи-2014.

    «Пусть оставляют себе медали и делают с ними, что хотят. Меня не особо расстроит, если они не вернут их. Через три месяца уже новые Олимпийские игры. Не время думать о Сочи, это уже история», – добавил латвиец.

    У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете

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