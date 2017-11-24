Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Швейцарский бобслеист Хефти: «Рады, что олимпийское золото в двойках достанется нам. Выпьем с напарником по пиву»

    Теги Сочи-2014 допинг Александр Зубков Алексей Воевода сборная России (бобслей) Бет Хефти сборная Швейцарии бобслей Алекс Бауманн

    Швейцарский бобслеист Бет Хефти рад тому, что золото Сочи-2014 в двойках перейдет ему после дисквалификации россиянина Александра Зубкова.

    На Олимпиаде в Сочи Хефти и Алекс Бауманн заняли второе место. Сегодня результат Зубкова и Алексея Воеводы был аннулирован, так как комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил.

    «Рад, что эта история завершилась.

    Так как это мой последний сезон, нужно устроить что-то. Может, выпьем с Алексом по пиву. Мы рады, что золото перейдет к нам», – сказал Хефти.

    У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться