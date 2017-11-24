Швейцарский бобслеист Хефти: «Рады, что олимпийское золото в двойках достанется нам. Выпьем с напарником по пиву»

Швейцарский бобслеист Бет Хефти рад тому, что золото Сочи-2014 в двойках перейдет ему после дисквалификации россиянина Александра Зубкова.

На Олимпиаде в Сочи Хефти и Алекс Бауманн заняли второе место. Сегодня результат Зубкова и Алексея Воеводы был аннулирован, так как комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил.

«Рад, что эта история завершилась.

Так как это мой последний сезон, нужно устроить что-то. Может, выпьем с Алексом по пиву. Мы рады, что золото перейдет к нам», – сказал Хефти.

У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете