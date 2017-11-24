Александр Зубков: «Кто-то заинтересован убрать перед Олимпиадой самую сильную команду мира – сборную России»
Российский бобслеист Александр Зубков прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его двух золотых медалей Сочи-2014 за нарушение антидопинговых правил.
«Я был готов к этому решению, все идет под одну копирку. Выкашивают всех наших сильнейших спортсменов, не обладая при этом никакими доказательствами.
Мы однозначно будем идти дальше и будем защищать свои честные имена во всех инстанциях, начиная со спортивного арбитражного суда и заканчивая гражданским.
Поймите, я ни в чем не виновен, я чистый спортсмен, как и все остальные мои товарищи. Во всем происходящем я вижу политическую составляющую.
Все, что с нами сейчас происходит, происходит в угоду определенным странам. Кто-то заинтересован убрать с дороги перед Олимпийскими играми самую сильную команду мира – сборную России», – сказал Зубков.
У России отняли еще 2 золота Сочи. Мы потеряли лидерство в медальном зачете
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