Виталий Мутко: «Пусть президент IBSF объяснит, за что отстранены наши скелетонисты»

Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко прокомментировал решение IBSF отстранить четырех российских скелетонистов.

«FIS не отстраняла россиян, поскольку нет мотивировочной части. Апелляции на решение комиссии МОК готовятся, но спортсмены связаны по рукам и ногам из-за отсутствия мотивировочной части. Но, видимо, Международной федерации бобслея и скелетона она не нужна.

Пусть президент IBSF объяснит, за что отстранены скелетонисты? Подобная ситуация показывает самостоятельность федерации и ее отношение к спортсменам, которые сейчас находятся за океаном. У нас выстроена линия защиты, будут подаваться апелляции, в случае необходимости будет использован общегражданский суд», – рассказал Мутко.