Третьяков, Никитина, Потылицина и Орлова временно отстранены от соревнований

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от соревнований четырех российских скелетонистов – Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицину и Марию Орлову.

«В свете решения комиссии Дениса Освальда о дисквалификации этих четырех спортсменов в Сочи-2014, IBSF решил временно отстранить их от соревнований. Спортсмены имеют право на слушания по этому поводу», – говорится в сообщении IBSF.

Сроки временного отстранения не называются.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) разрешила выступать дисквалифицированным МОК российским лыжникам до получения доказательств от комиссии Освальда.