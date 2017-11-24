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    Третьяков, Никитина, Потылицина и Орлова временно отстранены от соревнований

    Теги допинг скелетон Александр Третьяков сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) IBSF Ольга Потылицына Мария Орлова Елена Никитина

    Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила от соревнований четырех российских скелетонистов – Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицину и Марию Орлову.

    «В свете решения комиссии Дениса Освальда о дисквалификации этих четырех спортсменов в Сочи-2014, IBSF решил временно отстранить их от соревнований. Спортсмены имеют право на слушания по этому поводу», – говорится в сообщении IBSF.

    Сроки временного отстранения не называются.

    Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) разрешила выступать дисквалифицированным МОК российским лыжникам до получения доказательств от комиссии Освальда.

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