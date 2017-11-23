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    Комиссия МОК рассмотрит допинговые дела бобслеистов Касьянова, Пушкарева и Хузина

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России (бобслей) бобслей Александр Касьянов Ильвир Хузин Алексей Пушкарев Денис Освальд

    Сегодня комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда рассмотрит дела российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Каксьянов и Хузин подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. В Сочи экипаж Касьянова занял четвертые места в четверках (с Хузиным, Пушкаревым и Максимом Белугиным) и двойках (с Белугиным). Напомним, что победы в этих соревнованиях одержал экипаж россиянина Александра Зубкова.

    Сегодня комиссия МОК рассматривает дела биатлонистки Ольги Зайцевой, бобслеиста Алексея Воеводы, а также лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко.

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