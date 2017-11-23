Комиссия МОК рассмотрит допинговые дела бобслеистов Касьянова, Пушкарева и Хузина

Сегодня комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда рассмотрит дела российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Каксьянов и Хузин подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года. В Сочи экипаж Касьянова занял четвертые места в четверках (с Хузиным, Пушкаревым и Максимом Белугиным) и двойках (с Белугиным). Напомним, что победы в этих соревнованиях одержал экипаж россиянина Александра Зубкова.

Сегодня комиссия МОК рассматривает дела биатлонистки Ольги Зайцевой, бобслеиста Алексея Воеводы, а также лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко.

Новый медальный зачет Сочи: у России минус 6 наград