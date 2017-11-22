Виталий Мутко: «Все спортсмены из доклада Макларена будут наказаны. Но для нас они победители. Не видим их вины»

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил о том, что все спортсмены, упомянутые в докладе , скорее всего, будут наказаны.

«Адвокаты видят, информируют нас, что это не в правовом поле.

Сложно это назвать процессом – идут одни обвинения, доводы спортсменов не принимаются в расчет. Думаю, все будут наказаны, это уже понятно.

Но мы пойдем до конца, нет мотивированной части решений, на которую можно было бы подать апелляцию.

Думаю, следующие обращения будут в арбитражный и общегражданские суды.

Фактов нет и не будет, одни домысли, мы все решения оспорим. Это коллективная ответственность, и к чему это ведет — понятно», – сказал Мутко.

Чиновник считает, что все решения по делам российских спортсменов написаны заранее.

«После вынесенных решений это можно было предположить. Завтра слушания по Ольге Зайцевой, а сегодня снова обвинения.

Это заранее написанные решения, которые сегодня выносятся. Не думаю, что комиссия из трех человек обладает возможностями вот так всесторонне обвинять спортсменов.

Тренд задан, все понятно. В принципе, все спортсмены для нас победители, мы не видим доказательств их вины», – добавил вице-премьер.

Ранее стало известно, что пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах скелетонистов Александра Третьякова, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну и Елену Никитину и аннулировал их результаты Сочи-2014.

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