Двукратный олимпийский чемпион Воевода присоединился к Putin Team

Российский бобслеист, двукратный чемпион Игр в Сочи-2014 Алексей Воевода присоединился к движению Putin Team.

«Я боролся, борюсь и буду бороться за эту страну и за нашего президента. В команде ли я? Ответьте сами», – цитирует слова Воеводы канал Putin Team в Telegram.

Инициатива создания движения Putin Team принадлежит российскому хоккеисту Александру Овечкину. Цель движения – поддерживать президента России Владимира Путина.

Малкин и Карякин тоже в Putin Team