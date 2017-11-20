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    Двукратный олимпийский чемпион Воевода присоединился к Putin Team

    Теги Владимир Путин фото Алексей Воевода сборная России (бобслей) политика

    Российский бобслеист, двукратный чемпион Игр в Сочи-2014 Алексей Воевода присоединился к движению Putin Team.

    «Я боролся, борюсь и буду бороться за эту страну и за нашего президента. В команде ли я? Ответьте сами», – цитирует слова Воеводы канал Putin Team в Telegram.

    Инициатива создания движения Putin Team принадлежит российскому хоккеисту Александру Овечкину. Цель движения – поддерживать президента России Владимира Путина.

    Малкин и Карякин тоже в Putin Team

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