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    Скелетон. Кубок мира. Никитина одержала победу, Третьяков – 6-й

    Теги скелетон Кубок мира Александр Третьяков результаты Мартинс Дукурс сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) Елена Никитина Никита Трегубов Тина Херманн Юлия Канакина Аксель Юнгк Юн Сунбин Жаклин Леллинг Рената Хузина

    Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на этапе Кубка мира в американском Парк-Сити. У мужчин первым стал представитель Южной Кореи Юн Сунбин, олимпийский чемпион Александр Третьяков занял 6-е место.

    Скелетон

    Кубок мира

    2-й этап

    Парк-Сити, США

    Женщины

    1. Елена Никитина (Россия) – 1.40,49
    2. Тина Херманн (Германия) – 0,02
    3. Жаклин Леллинг (Германия) – 0,23...
    17. Рената Хузина (Россия) – 1,50...
    20. Юлия Канакина (Россия) – 1,64

    Мужчины

    1. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1.37,32
    2. Мартинс Дукурс (Латвия) – 0,63
    3. Аксель Юнгк (Германия) – 0,75...
    6. Александр Третьяков (Россия) – 1,19...
    8. Никита Трегубов (Россия) – 1,42

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