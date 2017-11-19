Скелетон. Кубок мира. Никитина одержала победу, Третьяков – 6-й
Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на этапе Кубка мира в американском Парк-Сити. У мужчин первым стал представитель Южной Кореи Юн Сунбин, олимпийский чемпион Александр Третьяков занял 6-е место.
Скелетон
Кубок мира
2-й этап
Парк-Сити, США
Женщины
1. Елена Никитина (Россия) – 1.40,49
2. Тина Херманн (Германия) – 0,02
3. Жаклин Леллинг (Германия) – 0,23...
17. Рената Хузина (Россия) – 1,50...
20. Юлия Канакина (Россия) – 1,64
Мужчины
1. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1.37,32
2. Мартинс Дукурс (Латвия) – 0,63
3. Аксель Юнгк (Германия) – 0,75...
6. Александр Третьяков (Россия) – 1,19...
8. Никита Трегубов (Россия) – 1,42
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