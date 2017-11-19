Скелетон. Кубок мира. Никитина одержала победу, Третьяков – 6-й

Российская скелетонистка Елена Никитина одержала победу на этапе Кубка мира в американском Парк-Сити. У мужчин первым стал представитель Южной Кореи Юн Сунбин, олимпийский чемпион Александр Третьяков занял 6-е место.

Скелетон

Кубок мира

2-й этап

Парк-Сити, США

Женщины

1. Елена Никитина (Россия) – 1.40,49

2. Тина Херманн (Германия) – 0,02

3. Жаклин Леллинг (Германия) – 0,23...

17. Рената Хузина (Россия) – 1,50...

20. Юлия Канакина (Россия) – 1,64

Мужчины

1. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1.37,32

2. Мартинс Дукурс (Латвия) – 0,63

3. Аксель Юнгк (Германия) – 0,75...

6. Александр Третьяков (Россия) – 1,19...

8. Никита Трегубов (Россия) – 1,42

