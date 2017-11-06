Александр Зубков: «Мы сильные ребята, чистые спортсмены, и нам нечего стыдиться»
Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Зубков рассказал о том, как прошли слушания в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) по делам о возможном нарушении антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи.
«Принимал участие в слушаниях как участник Олимпийских игр в Сочи. Сегодня никаких решений не было, просто выслушали мнение спортсменов. Сроков даже примерных по решениям нам также не назвали», – сказал Зубков.
«Мы сильные ребята, чистые спортсмены, и нам нечего стыдиться. Нет фактов, нет доказательств, и я не могу сказать, в чем меня на сегодняшний день обвиняют», – добавил глава Федерации бобслея и скелетона России.
По словам Зубкова, остальных членов российской четверки, которые завоевали вместе с ним золото Сочи-2014, комиссия МОК на слушания не вызывала.
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