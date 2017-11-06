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    Зубков, Фаткулина и Румянцев присутствуют на слушаниях комиссии Освальда

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России Александр Зубков Александр Третьяков сборная России (бобслей) Ольга Фаткулина Александр Румянцев сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) Ольга Потылицына Мария Орлова Ольга Стульнева Елена Никитина Денис Освальд

    Сегодня в Лозанне независимая комиссия МОК под руководством Дениса Освальда проводит слушания по делам российских спортсменов.

    На слушаниях присутствуют президент Федерации бобслея России Александр Зубков и российские конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина.

    Также сегодня будут рассмотрены дела олимпийского чемпиона Сочи в скелетоне Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, а также завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой.

    Напомним, после публикации доклада главы независимой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК для дальнейшего расследования создал две комиссии. Комиссия под руководством Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Сочи-2014, комиссия Самуэля Шмида расследует причастность Министерства спорта России к допинговой системе, которая, возможно, существовала в стране.

    Ранее сообщалось о том, что МОК за нарушение антидопинговых правил пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова и аннулировал из результаты Сочи-2014.

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