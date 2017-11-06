Зубков, Фаткулина и Румянцев присутствуют на слушаниях комиссии Освальда

Сегодня в Лозанне независимая комиссия МОК под руководством Дениса Освальда проводит слушания по делам российских спортсменов.

На слушаниях присутствуют президент Федерации бобслея России Александр Зубков и российские конькобежцы Александр Румянцев и Ольга Фаткулина.

Также сегодня будут рассмотрены дела олимпийского чемпиона Сочи в скелетоне Александра Третьякова, бронзовой медалистки Игр-2014 Елены Никитиной, Ольги Потылицыной, Марии Орловой, а также завершившей карьеру бобслеистки Ольги Стульневой.

Напомним, после публикации доклада главы независимой комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК для дальнейшего расследования создал две комиссии. Комиссия под руководством Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Сочи-2014, комиссия Самуэля Шмида расследует причастность Министерства спорта России к допинговой системе, которая, возможно, существовала в стране.

Ранее сообщалось о том, что МОК за нарушение антидопинговых правил пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова и аннулировал из результаты Сочи-2014.

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