Канадский бобслеист Лумсден: «Настолько зол на российских допингистов, что даже спать не могу»

Канадский бобслеист Джесс Лумсден считает, что российских спортсменов нужно отстранить от всех соревнований как минимум на несколько олимпийских циклов.

«Настолько зол на российских допингистов, что даже спать не могу. Мне плохо до тошноты. Канадские спортсмены даже не могут обсуждать фильм Брайана Фогеля «Икарус» (фильм о допинге в российском спорте – прим. Sports.ru), потому что слишком рассержены, чтобы хоть что-то сказать.

Эта страна должна быть отстранена от всех соревнований как минимум на несколько олимпийских циклов. А МОК ничего не делает! Уже доказано, что в России была государственная система допинга. Это серьезное обвинение, но до сих ничего по этому поводу не предпринято», – рассказал Лумсден.