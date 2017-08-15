Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Канадский бобслеист Лумсден: «Настолько зол на российских допингистов, что даже спать не могу»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен бобслей сборная Канады Джесс Лумсден Брайан Фогель

    Канадский бобслеист Джесс Лумсден считает, что российских спортсменов нужно отстранить от всех соревнований как минимум на несколько олимпийских циклов.

    «Настолько зол на российских допингистов, что даже спать не могу. Мне плохо до тошноты. Канадские спортсмены даже не могут обсуждать фильм Брайана Фогеля «Икарус» (фильм о допинге в российском спорте – прим. Sports.ru), потому что слишком рассержены, чтобы хоть что-то сказать.

    Эта страна должна быть отстранена от всех соревнований как минимум на несколько олимпийских циклов. А МОК ничего не делает! Уже доказано, что в России была государственная система допинга. Это серьезное обвинение, но до сих ничего по этому поводу не предпринято», – рассказал Лумсден.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться