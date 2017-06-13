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    Спортсмены обвинили тренера олимпийской сборной Великобритании по бобслею в расизме и сексизме

    Теги скелетон бобслей сборная Великобритании жен сборная Великобритании

    Тренер олимпийской сборной Великобритании по бобслею обвиняется в расизме и сексизме. 

    Спортсмены сборной написали анонимное письмо в Федерацию бобслея и скелетона Великобритании, в котором рассказали о неприемлемом поведении одного из тренеров, чье имя не сообщается.

    По словам спортсменов, тренер называет темнокожих людей «ленивыми», а также проявляет другие признаки нетерпимости к этой расе. В добавок к этому, специалист отдает явное предпочтение европеоидам.

    В Федерации сообщили, что очень серьезно отнесутся к данным сведениям.

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