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    В 37-летнем возрасте скончался американский боблеист Стивен Холкомб

    Теги происшествия бобслей сборная США Стивен Холкомб

    Американский бобслеист Стивен Холкомб в субботу, 6 мая, был обнаружен мертвым в своей комнате в тренировочном центре Лейк-Плэсида.

    Причина смерти 37-летнего спортсмена не называется. Представитель Федерации бобслея и скелетона США сообщил, что Холкомб умер во сне.

    В 2007 году Холкомб пытался покончить с собой после того, как узнал, что у него ухудшается зрение, и ему грозит завершение карьеры. Однако затем боблеист перенес операцию на глазах и смог продолжить выступления.

    Холкомб участвовал в трех Олимпийских играх (2006, 2010, 2014). На его счету золото Ванкувера (четверка) и две бронзы Сочи (двойка, четверка). Он пять раз становился чемпионом мира.

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