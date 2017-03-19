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    Бобслей. Кубок мира. Четверка Касьянова победила и выиграла общий зачет

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    Четверка российского бобслеиста Александра Касьянова сегодня на Кубке мира в Пхенчхане одержала победу и выиграла общий зачет соревнований.

    Бобслей

    Кубок мира

    Пхенчхан, Южная Корея

    Мужчины

    Четверки

    1. Россия (Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев) – 1.39,96
    2. Швейцария – 0,23
    3. Латвия – 0,26...
    12. Россия (Максим Андрианов, Андрей Лылов, Юрий Селихов, Кирилл Антюх) – 0,56...
    19. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Максим Белугин, Роман Кошелев) – 1,26

    Общий зачет

    1. Александр Касьянов (Россия) – 1500
    2. Рико Петер (Швейцария) – 1471
    3. Стивен Холкомб (США) – 1362
    4. Алексей Стульнев (Россия) – 1282...
    9. Максим Андрианов (Россия) – 1136

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