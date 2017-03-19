Бобслей. Кубок мира. Четверка Касьянова победила и выиграла общий зачет
Четверка российского бобслеиста Александра Касьянова сегодня на Кубке мира в Пхенчхане одержала победу и выиграла общий зачет соревнований.
Бобслей
Кубок мира
Пхенчхан, Южная Корея
Мужчины
Четверки
1. Россия (Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев) – 1.39,96
2. Швейцария – 0,23
3. Латвия – 0,26...
12. Россия (Максим Андрианов, Андрей Лылов, Юрий Селихов, Кирилл Антюх) – 0,56...
19. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Максим Белугин, Роман Кошелев) – 1,26
Общий зачет
1. Александр Касьянов (Россия) – 1500
2. Рико Петер (Швейцария) – 1471
3. Стивен Холкомб (США) – 1362
4. Алексей Стульнев (Россия) – 1282...
9. Максим Андрианов (Россия) – 1136
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