Четверка российского бобслеиста Александра Касьянова сегодня на Кубке мира в Пхенчхане одержала победу и выиграла общий зачет соревнований.

Бобслей

Кубок мира

Пхенчхан, Южная Корея

Мужчины

Четверки

1. Россия (Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев) – 1.39,96

2. Швейцария – 0,23

3. Латвия – 0,26...

12. Россия (Максим Андрианов, Андрей Лылов, Юрий Селихов, Кирилл Антюх) – 0,56...

19. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Максим Белугин, Роман Кошелев) – 1,26

Общий зачет

1. Александр Касьянов (Россия) – 1500

2. Рико Петер (Швейцария) – 1471

3. Стивен Холкомб (США) – 1362

4. Алексей Стульнев (Россия) – 1282...

9. Максим Андрианов (Россия) – 1136