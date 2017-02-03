Российский скелотонист Александр Третьяков сегодня занял 2-е место на этапе Кубка мира в австрийском Иглсе. Победу одержал Мартинс Дукурс из Латвии.

Скелетон

Кубок мира

Иглс, Австрия

Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.43,89

2. Александр Третьяков (Россия) – 0,58

3. Юн Сунбин (Южная Корея) – 0,68

4-5. Томасс Дукурс (Латвия) – 1,08

4-5. Аксель Юнгк (Германия) – 1,08

6. Кристофер Гротхер (Германия) – 1,15

7. Никита Трегубов (Россия) – 1,20...

16. Егор Веселов (Россия) – 2,34