Скелетон. Кубок мира. Третьяков занял 2-е место
Российский скелотонист Александр Третьяков сегодня занял 2-е место на этапе Кубка мира в австрийском Иглсе. Победу одержал Мартинс Дукурс из Латвии.
Скелетон
Кубок мира
Иглс, Австрия
Мужчины
1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.43,89
2. Александр Третьяков (Россия) – 0,58
3. Юн Сунбин (Южная Корея) – 0,68
4-5. Томасс Дукурс (Латвия) – 1,08
4-5. Аксель Юнгк (Германия) – 1,08
6. Кристофер Гротхер (Германия) – 1,15
7. Никита Трегубов (Россия) – 1,20...
16. Егор Веселов (Россия) – 2,34
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