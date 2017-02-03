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    Скелетон. Кубок мира. Третьяков занял 2-е место

    Теги скелетон Кубок мира Александр Третьяков результаты сборная Германии сборная Латвии Мартинс Дукурс Томасс Дукурс сборная России (скелетон) Никита Трегубов Аксель Юнгк Юн Сунбин сборная Южной Кореи Егор Веселов

    Российский скелотонист Александр Третьяков сегодня занял 2-е место на этапе Кубка мира в австрийском Иглсе. Победу одержал Мартинс Дукурс из Латвии.

    Скелетон

    Кубок мира

    Иглс, Австрия

    Мужчины

    1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.43,89
    2. Александр Третьяков (Россия) – 0,58
    3. Юн Сунбин (Южная Корея) – 0,68
    4-5. Томасс Дукурс (Латвия) – 1,08
    4-5. Аксель Юнгк (Германия) – 1,08
    6. Кристофер Гротхер (Германия) – 1,15
    7. Никита Трегубов (Россия) – 1,20...
    16. Егор Веселов (Россия) – 2,34

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