Срок временного отстранения российских скелетонистов истечет 19 января 2017 года

Федерация бобслея и скелетона России (ФБСР) подтвердила, что четыре спортсмена временно отстранены от соревнований до 19 января 2017 года.

«Федерация бобслея России подтверждает получение документов о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года по итогам публикации второй части доклада Макларена.

Федерация заявляет, что не согласна с данным решением.

Мы оставляем за собой право на ответные шаги», – говорится в заявлении пресс-службы организации.

«Р-Спорт»: отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына