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    Срок временного отстранения российских скелетонистов истечет 19 января 2017 года

    Теги скелетон Александр Третьяков ФБСР сборная России (скелетон) сборная России жен (скелетон) Ольга Потылицына Мария Орлова Елена Никитина

    Федерация бобслея и скелетона России (ФБСР) подтвердила, что четыре спортсмена временно отстранены от соревнований до 19 января 2017 года.

    «Федерация бобслея России подтверждает получение документов о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года по итогам публикации второй части доклада Макларена.

    Федерация заявляет, что не согласна с данным решением.

    Мы оставляем за собой право на ответные шаги», – говорится в заявлении пресс-службы организации.

    «Р-Спорт»: отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына

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