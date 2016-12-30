Срок временного отстранения российских скелетонистов истечет 19 января 2017 года
Федерация бобслея и скелетона России (ФБСР) подтвердила, что четыре спортсмена временно отстранены от соревнований до 19 января 2017 года.
«Федерация бобслея России подтверждает получение документов о временном отстранении четырех российских спортсменов до 19 января 2017 года по итогам публикации второй части доклада Макларена.
Федерация заявляет, что не согласна с данным решением.
Мы оставляем за собой право на ответные шаги», – говорится в заявлении пресс-службы организации.
«Р-Спорт»: отстраненными скелетонистами являются Третьяков, Никитина, Орлова и Потылицына
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