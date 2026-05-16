Бежим к лучшему будущему вместе: как забеги помогают людям с особенностями здоровья

Когда участие важнее результата .

В апреле не стало Боба Холла – выдающегося американского активиста и спортсмена-марафонца. В 1975 году он преодолел 42,2 км Бостонского марафона всего за 2 часа 58 минут. Результат впечатляет, когда узнаешь, что в детстве Боб переболел полиомиелитом и потерял чувствительность нижних конечностей. Всю жизнь он передвигался с помощью коляски и именно на ней финишировал в соревновании.

Тогда трассы, как и сами забеги, не особо подходили для людей с особенностями здоровья. Но благодаря Бобу Холлу организаторы марафонов заговорили о развитии доступной среды. Позже Боб создал коляску весом 7 кг, вдвое легче стандартной, и с этого началось развитие колясочных гонок.

Теперь многие крупные забеги и триатлоны по всему миру допускают на старт спортсменов на колясках и бегунов с особенностями здоровья, но мы все еще нуждаемся в условиях, комфортных всем в равной степени. О том, как дела в этой сфере обстоят в России и как бегуны помогают спортсменам с особенностями здоровья, мы поговорили с энтузиастами из бегового сообщества.

Совместный старт – один из самых простых способов поддержки

Дарья Иванова, председатель благотворительного фонда «Кластер Л» , впервые приняла участие в марафоне в 2019 году в Берлине. Она не знала время, за которое пробежит дистанцию, поэтому при регистрации ее определили в стартовый кластер H. В этой группе бегут спортсмены, которые преодолевают марафон медленнее, чем за 4 часа. Вместе с Дарьей в кластер Н попали участники с особенностями здоровья и пожилые бегуны. Ощутив это единство, Дарья создала свой проект, чтобы подарить другим спортсменам похожий опыт.

«Обычно в России люди с ограничением по здоровью распределены по всей дистанции, – объясняет Дарья. – То есть они приходят и просто куда-то становятся: где-то бегут слабовидящие с сопровождением, где-то – люди с ограничением по слуху, где-то – люди с ДЦП. Мы создали свой Кластер Л – Кластер Любовь. Это место, где можно прожить первый опыт инклюзии».

На массовых забегах «Кластер Л» – это специальная стартовая зона для всех участников с особенностями здоровья. Здесь они бегут в комфортном темпе вместе с волонтерами и сопровождающими, а другие спортсмены могут присоединиться, чтобы поддержать их, пообщаться и на практике увидеть, как работает инклюзивная среда.

Однако суть этого формата не только в удобном старте. Как отмечает Дарья, когда обычный участник массового старта бежит с кем-то в тандеме или преодолевает дистанцию в поддержку того, кому двигаться особенно тяжело, финиш становится только ценнее.

Такой отдельный кластер – это только один из проектов фонда. Сейчас отделения фонда работают в Москве, Санкт-Петербурге и Ухте, а вскоре откроются филиалы в Вологде и Уфе. В каждом из них тренеры проводят занятия по общей физической подготовке, помогая спортсменам с особенностями здоровья развивать силу и выносливость. Здесь, как и на соревнованиях, ключевую роль играют помощники-добровольцы.

«У нас на тренировке доброволец, иногда два или три, занимается с конкретным спортсменом-подопечным, и они вместе выходят на старт, как команда, – рассказывает Дарья Иванова. – Мы проповедуем принцип тандема: не может такого быть, чтобы добровольцы не знали своих партнеров и были не заинтересованы в общей победе».

Мотивация волонтеров, как правило, строится на трех ключевых факторах.

Во-первых, это личный опыт: многие приходят в фонд, потому что в их семье есть люди с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья – Спортс’’) или они сами сталкивались с временным ограничением по здоровью.

Во-вторых, люди понимают, что могут заниматься любимым делом и при этом помогать другим , и это становится для них естественной потребностью.

В-третьих, желание быть частью сообщества . Через совместную работу добровольцы находят близких по духу людей, выстраивают доверительные отношения и становятся частью сплоченной команды.

Бег «для себя» может перерасти в доброе хобби

Жизнь Ивана Сироткина всегда была связана со спортом: рукопашный бой и тяжелая атлетика в детстве, бокс в юности. Регулярные пробежки появились в расписании сами по себе, и первый марафон Иван пробежал почти шутя.

«Друг позвал меня на «Белые ночи» в Петербурге. Я тогда еще не знал даже, что такое марафоны, – со смехом вспоминает Иван. – Он мне сказал: «Нужно будет 3 часа без остановки бегать. Если сможешь – скажи». На следующий день я взял полулитровую бутылку воды, вышел во двор и бегал 3 часа. Позвонил, сказал: «Я готов участвовать». Мы пробежали в итоге за 4:30. Бежали медленно, не напрягались: пили, ели и много разговаривали».

Спустя несколько лет Иван решил, что будет правильно бегать не только для себя, но и для помощи другим людям. Он подал волонтерскую заявку на «Марафон в темноте» – проект фонда «Спорт для жизни» , направленный на поддержку слабовидящих и незрячих бегунов, которые хотят преодолеть дистанцию в связке со зрячим бегуном.

До марафона волонтеры и бегуны долго тренируются. Занятия включают в себя как групповые, так и индивидуальные тренировки – зависит от комфорта и желания партнеров. Например, иногда Иван может взять спортивное снаряжение и приехать прямо на дом к своему партнеру.

Спортсменов соединяет парасвязка – не тянущийся шнур, закрепленный на пальцах. Бег с ней требует сноровки и слаженности действий, поэтому в ходе тренировок между партнерами выстраивается спортивное понимание, а иногда даже дружба.

Иван долгое время бегал в связке с Сергеем Шараповым, кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике и чемпионом России по параклаймбингу – адаптивному скалолазанию. Постепенно они начали дружить и тренироваться вместе за пределами программы «Марафон в темноте». Им удалось дважды преодолеть полужелезный марафон и даже сделать полный железный триатлон – 3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42,2 км бегом. Этот путь занял у Ивана и Сергея всего 13 часов и 30 минут.

Для Сергея триатлон был давней целью, а единственная возможность его пройти – в команде с волонтером-лидером.

«За все время волонтерства меня поразил именно этот триатлон, – вспоминает Сироткин. – Серега вообще очень сдержанный на эмоции, даже скорее хмурый. Но тогда в нем было столько энергии – пробежал и очень радовался, что все получилось. А мне было радостно, что помог осуществить такую большую его мечту . Мне важно, что я лично знаю тех, кому помогаю. Часто их вижу и вижу результат своей помощи конкретным людям».

Однако бег в связке – не самое простое занятие. Не всегда парой волонтера становится бегун с идентичным телосложением, темпом бега и такой же выносливостью. На построение комфортной коммуникации во время бега уходят силы и время, ведь нередко слабое от рождения зрение сопровождается слабым слухом.

Как рассказывает Иван, какими бы крепкими и атлетичными ни были подопечные, они все еще дезориентированы в незнакомом пространстве и полагаются на помощь волонтеров. С такой ответственностью справляются не все.

Некоторые волонтеры, пришедшие в программу, проходили обучение, получали сертификат, но так и не выходили на старт. А другим было сложно справиться с эмоциями – они начинали смотреть на своих партнеров сверху вниз.

«Иногда волонтеры не понимают, что работают с живыми и самыми обычными людьми. Наши спортсмены точно так же достигают целей, учатся, влюбляются, женятся. Иногда послушаешь – так у них жизнь еще более насыщенная и интересная, чем у многих людей без ограничений , – рассказывает Иван Сироткин. – Мне кажется, если ты искренне на равных хочешь кому-то помочь, кого-то понять, не ожидая ничего взамен, то волонтерство – это для тебя. А если ждешь одобрения или делаешь что-то на один раз ради лайков в соцсетях, то не стоит этим заниматься».

Стать волонтером – непростой шаг, требующий времени и правильного настроя. Но иногда сами спортсмены с особенностями здоровья, набравшись опыта, становятся наставниками и делятся опытом с теми, кто только начинает.

Как ультрамарафонец с ДЦП помогает начинающим

Павел Крысанов участвует в любительских забегах с 2015 года. За 11 лет он успел пробежать 49 полумарафонов, 36 марафонов и несколько ультрамарафонов до 100 км, преодолев в общей сложности 4492 километра. Все это – несмотря на ограничения по здоровью, ведь у Павла ДЦП – детский церебральный паралич. Хотя тренировки и забеги даются ему тяжело, характер и сила воли толкают его только вперед.

«Бег – единственный вид спорта, который подходит моему физическому состоянию . Получаю от бега огромное удовольствие: нравится сам процесс, потому что весь накопленный негатив выплескивается наружу», – рассказывает Павел Крысанов.

Бег появился в жизни Павла еще в студенческие годы как способ справиться со стрессом от учебы в университете. Представить, что в будущем ему покорятся ультрамарафоны, Павел даже не мог. Зато сейчас благодаря усилиям и многолетним тренировкам он пробегает около 70 км каждую неделю. Спорт закалил его не только физически, но и духовно, и это помогает Павлу вдохновлять бегунов по всей России. Сейчас он – наставник для начинающих бегунов с ОВЗ и волонтер движения парковых забегов «5 вёрст» . Это бесплатные субботние забеги на 5 км, участие в которых могут принять желающие практически в каждом городе России.

Также каждый год Павел придумывает инициативы в поддержку спортсменов с ОВЗ. Например, он дважды пробегал 120 км из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Присоединиться к нему на тропе мог любой желающий, а те, кто следили онлайн, перечисляли благотворительные взносы. Собранные деньги пошли на развитие инклюзивных тренировок для людей с ДЦП.

«Если сравнивать с началом 2000-х, спортсменов с ОВЗ стало заметно больше, – замечает Павел. – Я все чаще встречаю людей с ограниченными возможностями здоровья на любительских забегах – и неслышащих, и слабослышащих, и с ПОДА (поражение опорно-двигательного аппарата: ДЦП, ампутации, последствия травм позвоночника – Спортс’’). Многие участвуют в любительских соревнованиях по бегу, плаванию, в триатлоне и велогонках».

Однако в регионах картина другая: очень мало стартов и секций доступны за пределами столицы и городов-миллионников. А фондам для развития новых точек и отделений в небольших городах также требуется поддержка.

«Надо создавать в каждом городе России инклюзивные центры подготовки и беговые клубы, где любой желающий человек с инвалидностью мог бы тренироваться и готовиться к любительским забегам, – считает Павел Крысанов. – Хотелось бы побольше инклюзивных забегов не только в Москве, но и по всей стране – например, ежегодный инклюзивный забег федерального уровня, в самых разных городах».

В этом направлении уже работает «СберПрайм Зелёный Марафон» . Масштабный благотворительный забег ежегодно собирает участников в 60 городах, а в 2026 году, 30 мая, инклюзивные забеги пройдут в девяти из них: Братске, Ижевске, Иркутске, Кирове, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уфе и Якутске. Трассы инклюзивных забегов адаптированы для участников на колясках, с нарушениями зрения или слуха, а присоединиться к ним может каждый, кто готов бежать рядом.

Как поддержать бегунов с особенностями здоровья прямо сейчас

1. Самое простое – помочь материально. Фондам и благотворительным организациям можно отправить денежное пожертвование на уставную деятельность или на определенную программу, в развитии которой хочется участвовать. Взаимодействие с фондом позволяет сделать процесс пожертвований и передачи средств максимально прозрачным и надежным.

«Важно, чтобы со своей стороны организаторы объявляли сборы не через собственную карточку банка, а обязательно через фонд, – уточняет Дарья Иванова из «Кластер Л». – Иначе все это будет восприниматься как мошенничество. Выбирать фонд тоже нужно активный, чтобы были явные результаты деятельности. А то бывает, что организация есть, а отчетность нулевая».

2. Пожертвовать деньги, поучаствовав в благотворительном забеге . В таком случае можно сделать вклад в цели фонда, а в ответ получить яркие впечатления от соревнования и сувенир в виде стартового набора, которые выдают всем участникам.

Иногда благотворительные спортивные мероприятия организовывают на грантовые средства от государства, но основную часть расходов покрывают сами фонды. Чем больше пожертвований фонд получает, тем больше помощи он сможет оказать нуждающимся.

Выбрать соревнование можно по тому, кому именно адресована помощь. Через забег «Спорт во благо» можно поддержать людей с синдромом Дауна, через «Бегу за ОРБИ» – тех, кто перенес инсульт, через «Самое время жить» – пациентов с лейкемией. А все регистрационные взносы и добровольные пожертвования, собранные на «СберПрайм Зелёном Марафоне» , направляются в Благотворительный фонд «Вклад в будущее», который поддерживает НКО, создающие программы подготовки к школе для ребят с ментальными особенностями и травматичным опытом сиротства.

3. Вложить свое время, став добровольцем, и помогать в отделениях фондов или на точках проведения соревнований. Спорт-волонтеры могут двигаться в связке со спортсменами, толкать специализированную коляску для бега или сопровождать спортсменов до и во время соревнования. Также можно помогать с направлением и ориентацией в пространстве. Как делать это правильно – с помощью жестов или слов – зависит от особенностей здоровья спортсмена.

Пригодиться также может помощь водителя, грузчика и даже просто очень инициативного человека. Например, можно писать статьи для фондов, вести соцсети, фотографировать, волонтерить на трассе, заниматься техническим сопровождением соревнований. Записаться в такие программы можно через сайт интересующего фонда.

***

Бег объединяет, но стартовые условия у всех разные. Сгладить эту разницу можно простым участием: внести благотворительный взнос или уделить свое время как волонтер. Так любая дистанция станет доступной для всех.

«СберПрайм Зеленый Марафон» пройдет 30 мая. Зарегистрироваться на старт можно до конца мая (регистрация в Москве завершилась, но открыта в других городах), выбрав подходящую дистанцию в вашем городе – 4,2 км, 10 или 21,1 км, а также зарегистрировать своих детей на специальные дистанции. В некоторых городах также можно принять участие в инклюзивных забегах. Все средства, собранные в рамках забега, направят НКО, помогающим детям с ментальными особенностями и опытом сиротства подготовиться к школе.

